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  • Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel
  • Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel
  • Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel
  • Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel

USB-C-naar-USB-C

DLC4561CB/00

Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel

Hoogwaardige kabel met een lengte van 2 meter voor extra flexibiliteit tijdens het opladen van apparaten met USB-C. Ondersteunt het opladen van een laptop van 65 watt met een GaN-wandoplader,

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Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 2 m

  • Zwart

USB-type-C-aansluiting voor snel opladen

USB-type-C-aansluiting voor snel opladen van uw nieuwste type-C-compatibele apparaten

Flexibel en sterk kabelontwerp

Door kunststof omhulde kabels voor extra duurzaamheid en robuustheid.

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 2.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0

Technische specificaties

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