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Niet meer leverbaar

USB-A naar Lightning

DLC3106V/00

USB-A-naar-Lightning-kabel

U wilt uw muziek, foto's, updates en meer van uw Macbook overbrengen naar uw nieuwe iPhone? Dan is dit de kabel die u nodig hebt. Opladen terwijl u synchroniseert. Geschikt voor uw huidige USB-wandoplader of auto-oplader. Een handige extra- of reservekabel!

Bekijk alle voordelen

2 meter lang

USB-A-naar-Lightning-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 2 m

Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel

Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel

Werkt met uw bestaande USB-wandladers of -autoladers

Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 2.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0

Technische specificaties

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