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Niet meer leverbaar
DLC3104V/00
USB-A-naar-Lightning-kabel
U wilt uw muziek, foto's, updates en meer van uw Macbook overbrengen naar uw nieuwe iPhone? Dan is dit de kabel die u nodig hebt. Opladen terwijl u synchroniseert. Geschikt voor uw huidige USB-wandoplader of auto-oplader. Een handige extra- of reservekabel!
Synchroniseren en opladen
1,2 meter
Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en uw apparaat opladen.
Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).
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