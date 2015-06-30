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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
Gebruik dit handzame micromuzieksysteem van Philips om uw iPhone/iPod op te laden en de muziek af te spelen. Het platte systeem kan op de muur worden bevestigd en past in elk interieur. Geniet van uw CD-collectie of sluit uw draagbare speler op de USB- of MP3 Link-aansluiting aan voor grenzeloos muziekplezier.
dock voor iPhone/iPod
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.
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4.2
van 5
30
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
djon
30/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem
setter
30/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem
Gera
22/05/2012
Nederland
Mooi app.en een heel mooi zuiver geluid.
Mooi toestel.Hij is wel twee keer ter reperatie aangeboden, de USB schuif aan de voorkant.Het lockmachanisme aan de voorkant is nu vervangen door nieuw.het is alleen jammer dat er geen extern toestel op aan gesloten worden,b.v. een computer,want er zijn al heel veel radiozenders op internet.Met dank aan de reparatie service.heel goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem