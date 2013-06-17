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Niet meer leverbaar
DCM2020/12
Ontspannen met lekkere muziek
Laad uw iPod/iPhone/iPad op tijdens het luisteren naar muziek. U kunt ook andere draagbare spelers op dit DCM2020/12-microgeluidssysteem aansluiten via USB Direct of MP3 Link. Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een diep en krachtig geluid.
met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20W
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
3.7
van 5
14
Reviews & awards
Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem
robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Sistema musicale micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Sistema musicale micro
Marthea
16/06/2013
Nederland
Prima toestel voor deze prijs
Prima geluidsapparatuur voor op een kinderkamer bijvoorbeeld waarop ze de iPod kunnen plaatsen. Geluid is bijzonder goed voor deze prijs. Behuizing voelt nog redelijk aan gezien de prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem