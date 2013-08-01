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Niet meer leverbaar
DCB2070/10
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Dock uw iPod/iPhone/iPad en luister naar uw eigen muziek of naar de radio via het kristalheldere DAB+. Dit Philips DCB2070/10-microgeluidssysteem klinkt sensationeel en heeft een leuk extraatje: hij ziet er geweldig uit in elk interieur.
Dock voor iPod/iPhone/iPad
DAB+
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
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3.3
van 5
17
Reviews & awards
tsmeier
01/08/2013
Deutschland
Hervoragendes Design und Ausstattung
Ab SW 31 ist das Gerät zu Empfehlen. Klang sehr gut je nach Klangeinstellung POP Jazz Rock Flat usw.. DAB / FM sehr gut. MP3Link gut. CD sehr gut im Klang ruhiger CD Lauf. Können auch ältere Personen leicht bedienen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Mini Stereoanlage
Manni
17/05/2012
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften.
Wir sind von Philips schon länger überzeugt. Auch dieses Produkt hat uns wieder begeistert. Sehr gut.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Mini Stereoanlage
cookieboy
02/12/2015
United Kingdom
Very good sound system for a small lounge etc.
the system is easy to use good reception with the dab radio. Plays mp3 discs fine and also docking system is good. Sound quality is very good and i am very pleased overall with it. Would recommend to other people if they asked about it.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Micro music system