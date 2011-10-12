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Niet meer leverbaar
DC910/12
Keihard de beste keuze voor al uw iPod-muziek
Bekijk de video's op uw iPod in de juiste richting door de beelden 90 graden te draaien op het Philips DC910 entertainmentsysteem met dockingstation. De twee wOOx-luidsprekers voorzien al uw muziek van diepe, krachtige bastonen, ongeacht de bron!
Roterend station
USB- en SD-kaartsleuven
wOOx-technologie geeft een beter basgeluid door de lage basfrequenties op te vangen en te verbeteren. Zo wordt een drastisch verbeterde bas en geluidsbeleving bereikt.
De accelerometer in uw iPod Touch wijzigt automatisch de manier waarop de inhoud wordt weergegeven. Als u uw iPod Touch draait van 'staand' naar 'liggend' of andersom, wijzigt de inhoud van het scherm. Dit geïntegreerde station voor de iPod op het Philips-systeem is speciaal ontworpen voor deze functie. U kunt de schermpositie van het station wijzigen, zodat u probleemloos in het juiste beeldformaat een internetpagina, foto of videoclip kunt bekijken op het scherm van de iPod Touch.
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2.5
van 5
2
Reviews & awards
Monta
12/10/2011
Nederland
Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.
Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC910 entertainmentsysteem met dock
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC910 entertainmentsysteem met dock
Jemelal
18/12/2013
España
Mal funcionamiento
Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno
Deze review is gemaakt voor DC910 sistema docking
Deze review is gemaakt voor DC910 sistema docking