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Niet meer leverbaar

docking station voor iPod/iPhone/iPad

DC390/12

4.3

| (31) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

Pluk de dag

Laad uw iPod/iPhone/iPad op terwijl u de muziek afspeelt met een helder, rijkgeschakeerd geluid. Dit chique aluminium station voor op het bureau kan een of twee apparaten tegelijk opladen en fungeert bovendien als wekker. U begint de dag met een radiozender of muziek naar keuze.

Bekijk alle voordelen

en geniet van de muziek op uw iPod/iPhone/iPad

Pluk de dag

  • Aluminium

  • Dubbele dock

Totaal vermogen van 10 W RMS

Totaal vermogen van 10 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

De lichte alumimium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

31

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

24/10/2012

Nederland

Nederland

Perfect apparaat

Prachtig design geweldig geluid zeker Tav de afmetingen alles wat je verwacht zit erop

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad

24/10/2012

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect apparaat

Prachtig design geweldig geluid zeker Tav de afmetingen alles wat je verwacht zit erop

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad

29/08/2012

Nederland

Nederland

Perfect prachtig gestylt docking/wekker station

Zelden zulke mooie Philips producten gezien, volledig in design styling van Apple producten,en daar hoeft geen uitleg bij, ga alstublieft zo door, en maak ons trots

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC390 docking station voor iPod/iPhone/iPad

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