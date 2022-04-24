Handig apparaatje. Het geluid vind ik niet bijzonder goed, maar toch wel redelijk. Ik vind dat het toch nog best ingewikkeld is hoe je de tijd, datum enz. kan aanpassen. Gelukkig snap ik het na het doorlezen van de snelstartgids weer wel. De speaker heb ik gebruikt met een iPod en een iPhone. Soms kon ik met de iPod geen muziek van de iPod zelf afspelen en dat was best hinderlijk. Toen ik de iPhone ging gebruiken heb ik daar nooit meer last van gehad. 't Enige echte nadeel dat ik ondervonden heb, is dat er we batterijen in kunnen, alleen dat is alleen bedoeld voor noodvoorziening. Dus als de elektriciteit eventjes uitvalt, hoef je de tijd en datum niet opnieuw in te stellen. Maar om het docking station echt te gebruiken met batterijen is dus niet mogelijk.