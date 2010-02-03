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Niet meer leverbaar

StreamiumHouder/basisstation

DC1050/12

3

| (2) Reviews & awards

Geef uw iPod-muziek de ruimte

Geniet in alle vrijheid van uw iPod-muziek op het Wireless Music System van Philips.

Bekijk alle voordelen

Geef uw iPod-muziek de ruimte

iPod-spelers

iPod-spelers

Simpele bediening via afstandsbediening

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

4
3
2

03/02/2010

United Kingdom

United Kingdom

Simply a Must

An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.

Deze review is gemaakt voor Streamium DC1050 Docking cradle

Deze review is gemaakt voor Streamium DC1050 Docking cradle

07/12/2010

Nederland

Nederland

opgepast werkt niet bij elke streamium

dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.

Deze review is gemaakt voor Streamium DC1050 Houder/basisstation

Deze review is gemaakt voor Streamium DC1050 Houder/basisstation

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