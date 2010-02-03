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Niet meer leverbaar
DC1050/12
Geef uw iPod-muziek de ruimte
Geniet in alle vrijheid van uw iPod-muziek op het Wireless Music System van Philips.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.0
van 5
2
Reviews & awards
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Deze review is gemaakt voor Streamium DC1050 Docking cradle
Deze review is gemaakt voor Streamium DC1050 Docking cradle
Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Deze review is gemaakt voor Streamium DC1050 Houder/basisstation
Deze review is gemaakt voor Streamium DC1050 Houder/basisstation