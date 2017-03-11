Surround on Demand - afneembare draadloze Surround-luidsprekers

Dompel u onder in uitstekende Surround Sound wanneer u maar wilt. Maak de draadloze Surround-luidsprekers los van de linker- en rechterhoofdluidspreker en plaats ze achter in de kamer voor een multikanaals Surround Sound-ervaring bij games en films. Als u klaar bent, sluit u de luidsprekers weer aan om naar muziek te luisteren of TV te kijken. Door gebruik te maken van eigen draadloze audiotechnologie en van Surround-luidsprekers die op een unieke frequentie werken, is er geen netwerkstoring. Het resultaat is een volledig draadloos Surround-systeem zonder verlies aan geluidskwaliteit voor zowel muziek als films.