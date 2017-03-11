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Niet meer leverbaar

Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

CSS5235Y/12

2.9

| (11) Reviews & awards

Stereo naar surround sound in een paar seconden

Haal de bioscoop in huis met de draadloze Philips surround cinema-luidsprekers CSS5235Y, een stereoluidsprekerset die in enkele seconden transformeert tot een Surround Sound-systeem. Geniet van fantastisch geluid en ingebouwde functionaliteit voor het eenvoudig streamen van muziek via Bluetooth.

Bekijk alle voordelen

met afneembare draadloze luidsprekers

Stereo naar surround sound in een paar seconden

  • 4.1-kanaals draadloze surround sound

  • Bluetooth® en NFC

  • HDMI ARC

Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar

Eersteklas zachte dome-tweeters voor kristalhelder geluid

Eersteklas zachte dome-tweeters voor kristalhelder geluid

Met Philips Crystal Clear Sound kunt u nu elk geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals het hoort te klinken en zoals de artiest of regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear Sound geeft de geluidsbron weer - of dit nu een actiefilm, musical of live-uitvoering is - getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming. Philips home cinema-systemen met Crystal Clear Sound beperken de geluidsverwerking tot een minimum en behouden de zuiverheid van de oorspronkelijke audiocontent. Als resultaat worden uw oren getrakteerd op een grotere sonische accuratesse.

Surround on Demand - afneembare draadloze Surround-luidsprekers

Surround on Demand - afneembare draadloze Surround-luidsprekers

Dompel u onder in uitstekende Surround Sound wanneer u maar wilt. Maak de draadloze Surround-luidsprekers los van de linker- en rechterhoofdluidspreker en plaats ze achter in de kamer voor een multikanaals Surround Sound-ervaring bij games en films. Als u klaar bent, sluit u de luidsprekers weer aan om naar muziek te luisteren of TV te kijken. Door gebruik te maken van eigen draadloze audiotechnologie en van Surround-luidsprekers die op een unieke frequentie werken, is er geen netwerkstoring. Het resultaat is een volledig draadloos Surround-systeem zonder verlies aan geluidskwaliteit voor zowel muziek als films.

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

11

Reviews & awards

11/03/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Preis

Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

29/09/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer flexibele Philips geluidsboxen!

Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!

Voordelen

Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave

Nadelen

Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Datum gebruik 2018-08-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Datum gebruik 2018-08-29

25/03/2017

France

France

Geverifieerde koper

Très bon produit

Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

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