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Niet meer leverbaar

Coaxluidspreker voor in de auto

CSP615/00

Uw mobiele muziektheater

Geniet van uw muziek in de auto met de Philips-stereoluidsprekers CSP615. Deze 2-wegluidsprekers van 16,5 cm hebben een piekvermogen van 210 W en beschikken over een lichte polypropeenkegel met een zachte PEI dome-tweeter, zodat u geniet van levendige muziekdetails en diepe bassen.

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met 2-wegstereo voor een levendig geluid

Uw mobiele muziektheater

  • 16,5 cm (6,5")

  • 2 richtingen

  • 210 W piekvermogen

40 W RMS vermogen

Lichte polypropeenkegel voor een kristalhelder geluid

Lichte polypropeenkegel voor een kristalhelder geluid

In de luidspreker is een diafragma boven op een spreekspoel bevestigd om een signaalgolfvorm te produceren zodra een ingangssignaal wordt ontvangen. Het transformeert de signaalgolf in een geluidsgolf. Polypropeen is een van de lichtste kunststoffen die ooit is uitgevonden en het is een geweldig materiaal voor luidsprekerdiafragma's, dankzij het gewicht, de hoge spankracht, de stijfheid en bestendigheid tegen hoge temperaturen. Deze polypropeenkegels leveren muziek van hoge kwaliteit door op zelfs het kleinste geluidssignaal te reageren en zo een helder en levendige geluid te produceren.

Rand van gevoelig doek voor maximale geluidsdetails

Rand van gevoelig doek voor maximale geluidsdetails

Een zeer gevoelig doek verbindt het wooferdiafragma met het luidsprekerframe om een responsief ophangsysteem te vormen. Wanneer een geluidssignaal de kegel in de woofer bereikt, brengt het doek de kegel terug in positie om klaar te zijn voor de ontvangst van het volgende geluidssignaal. Hierdoor kan de woofer elk signaal opvangen met een minimum aan vervorming, zodat u altijd geniet van een helder en vloeiend geluid, hoe hard of zacht de muziek ook wordt afgespeeld.

Technische specificaties

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