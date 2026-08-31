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Niet meer leverbaar
CSP515/00
Uw mobiele muziektheater
Geniet van uw muziek in de auto met de Philips-stereoluidsprekers CSP515. Deze 2-wegluidsprekers van 13 cm hebben een piekvermogen van 180 W en beschikken over een lichte polypropeenkegel met een zachte PEI dome-tweeter, zodat u geniet van levendige muziekdetails en diepe bassen.
12,7 cm (5")
2 richtingen
180 W piekvermogen
In de luidspreker is een diafragma boven op een spreekspoel bevestigd om een signaalgolfvorm te produceren zodra een ingangssignaal wordt ontvangen. Het transformeert de signaalgolf in een geluidsgolf. Polypropeen is een van de lichtste kunststoffen die ooit is uitgevonden en het is een geweldig materiaal voor luidsprekerdiafragma's, dankzij het gewicht, de hoge spankracht, de stijfheid en bestendigheid tegen hoge temperaturen. Deze polypropeenkegels leveren muziek van hoge kwaliteit door op zelfs het kleinste geluidssignaal te reageren en zo een helder en levendige geluid te produceren.
Een zeer gevoelig doek verbindt het wooferdiafragma met het luidsprekerframe om een responsief ophangsysteem te vormen. Wanneer een geluidssignaal de kegel in de woofer bereikt, brengt het doek de kegel terug in positie om klaar te zijn voor de ontvangst van het volgende geluidssignaal. Hierdoor kan de woofer elk signaal opvangen met een minimum aan vervorming, zodat u altijd geniet van een helder en vloeiend geluid, hoe hard of zacht de muziek ook wordt afgespeeld.
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