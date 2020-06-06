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  • Echte Italiaanse espresso
  • Echte Italiaanse espresso
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  • Echte Italiaanse espresso

Niet meer leverbaar

SaecoKoffieolieverwijderingstabletten

CA6704/60

4.5
| (20) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Echte Italiaanse espresso
De Saeco-koffieolieverwijderingstabletten verwijderen koffieolie en vet volledig uit de koffiezetunit van uw espressomachines.
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Compatibele producten
Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1220/00R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1223/00R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1224/00R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2220/19R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2221/40R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2221/49R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2224/40R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2235/40R1

Houdt de zetgroep in uw Saeco schoon

Echte Italiaanse espresso

  • voor Saeco-espressomachines

  • voor 6 reinigingsbeurten

  • Verleng de levensduur van uw machine

  • maandelijks gebruiken

Beschermt de espressomachine tegen verstopping met koffieresten

De Saeco-koffieolieverwijderingstabletten verwijderen alle koffieolieresten en zorgen dat uw espressomachine effectief blijft werken voor de beste resultaten.

Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van uw espressomachine

Verleng de levensduur van uw espressomachine om het maximale uit uw apparaat te halen. Voor goede prestaties op de lange termijn reinigt u het apparaat iedere maand of na 500 kopjes koffie.

Koffiesmaak blijft behouden

Koffiesmaak blijft behouden

Door regelmatig onderhoud zorgt u voor een optimale smaak en aroma van uw Saeco-espressomachine.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

20

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

3
2

06/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Koffieverwijderingstabletten

Het is goed om om de producten te gebruiken die aanbevolen worden om je apparaten in goede conditie te houden. Ik ga er van uit dat het goed werkt, het is moeilijk te controleren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten

17/11/2019

Nederland

Nederland

Heerlijke koffie én volautomatisch!

Ik wilde al langer een volautomatische koffiemachine, maar de hoge prijs hield me altijd tegen. Altijd Senseo apparaten gehad, maar toen die opnieuw kapot ging, ben ik op zoek gegaan wat ik nu wilde. Lange tijd heb ik me verdiept in welke soort machines er op de markt zijn, die voldeed aan onze koffiewensen. Uiteindelijk kwam ik op deze machine door de goede reviews én de verschilldende koffie keuzes die met gemak te bedienen zijn. Het vergt even wat tijd om het apparaat goed te leren kennen en om de verschillende smaken goed in te stellen. Maar als alles goed ingesteld en geprogrammeerd staat, is het een erg fijn en makkelijk te bedienen apparaat, die zeer lekkere koffie geeft. Het malen van de koffiebonen maakt uiteraard herrie, net zoals het maken van Cappuccino en Latte Macchiato waarbij het produceren en het melkopschuimen herrie veroorzaakt. Ik stoor me er niet aan, maar hier moet wel rekening mee gehouden worden. Wat ik ook erg fijn vind is dat je ook voor 1 kopje snelfiltermaling koffie kan zetten. Dit kan decafé zijn, maar ook een andere smaak (in mijn geval mokka smaak). Erg handig!!! Ik las vaak dat de lekbak snel vol is omdat die wat kleiner is. Dit klopt inderdaad, maar ook dat vind ik geen probleem. Ik zie dit als voordeel, omdat de lekbak en de koffiedikbak dan sneller schoongemaakt worden. Tip: ik heb altijd het espressorek bakje eronder staan die altijd als eerste het spoelwater opvangt. Dit bakje leeg je ook wat makkelijker! Al met al ben ik na 4 maanden super dik tevreden en heb ik absoluut geen spijt van dit apparaat! Ik zou deze koffiemachine zeker aanraden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/60 Koffieolieverwijderingstabletten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/60 Koffieolieverwijderingstabletten

21/02/2018

Nederland

Nederland

Heerlijke koffie.

Goede maling, hete melk, lekkere koffie. Wat ik verwachtte. Gebruikt wel veel water voor het spoelen, moet al na zes kopjes water bijvullen. Zelfde voor het legen van het koffiedrap bakje, geeft ook snel signaal dat het bakje geleegd dient te worden. Vind 1x in de week alles schoonmaken en bijvullen het prettigst.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten

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