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Niet meer leverbaar
EP1220/00R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
EP2235/40R1
voor Saeco-espressomachines
voor 6 reinigingsbeurten
Verleng de levensduur van uw machine
maandelijks gebruiken
De Saeco-koffieolieverwijderingstabletten verwijderen alle koffieolieresten en zorgen dat uw espressomachine effectief blijft werken voor de beste resultaten.
Verleng de levensduur van uw espressomachine om het maximale uit uw apparaat te halen. Voor goede prestaties op de lange termijn reinigt u het apparaat iedere maand of na 500 kopjes koffie.
Door regelmatig onderhoud zorgt u voor een optimale smaak en aroma van uw Saeco-espressomachine.
4.5
van 5
20
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
MLMV
06/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Koffieverwijderingstabletten
Het is goed om om de producten te gebruiken die aanbevolen worden om je apparaten in goede conditie te houden. Ik ga er van uit dat het goed werkt, het is moeilijk te controleren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten
Marleen Storm
17/11/2019
Nederland
Heerlijke koffie én volautomatisch!
Ik wilde al langer een volautomatische koffiemachine, maar de hoge prijs hield me altijd tegen. Altijd Senseo apparaten gehad, maar toen die opnieuw kapot ging, ben ik op zoek gegaan wat ik nu wilde. Lange tijd heb ik me verdiept in welke soort machines er op de markt zijn, die voldeed aan onze koffiewensen. Uiteindelijk kwam ik op deze machine door de goede reviews én de verschilldende koffie keuzes die met gemak te bedienen zijn. Het vergt even wat tijd om het apparaat goed te leren kennen en om de verschillende smaken goed in te stellen. Maar als alles goed ingesteld en geprogrammeerd staat, is het een erg fijn en makkelijk te bedienen apparaat, die zeer lekkere koffie geeft. Het malen van de koffiebonen maakt uiteraard herrie, net zoals het maken van Cappuccino en Latte Macchiato waarbij het produceren en het melkopschuimen herrie veroorzaakt. Ik stoor me er niet aan, maar hier moet wel rekening mee gehouden worden. Wat ik ook erg fijn vind is dat je ook voor 1 kopje snelfiltermaling koffie kan zetten. Dit kan decafé zijn, maar ook een andere smaak (in mijn geval mokka smaak). Erg handig!!! Ik las vaak dat de lekbak snel vol is omdat die wat kleiner is. Dit klopt inderdaad, maar ook dat vind ik geen probleem. Ik zie dit als voordeel, omdat de lekbak en de koffiedikbak dan sneller schoongemaakt worden. Tip: ik heb altijd het espressorek bakje eronder staan die altijd als eerste het spoelwater opvangt. Dit bakje leeg je ook wat makkelijker! Al met al ben ik na 4 maanden super dik tevreden en heb ik absoluut geen spijt van dit apparaat! Ik zou deze koffiemachine zeker aanraden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/60 Koffieolieverwijderingstabletten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/60 Koffieolieverwijderingstabletten
Ernesto50
21/02/2018
Nederland
Heerlijke koffie.
Goede maling, hete melk, lekkere koffie. Wat ik verwachtte. Gebruikt wel veel water voor het spoelen, moet al na zes kopjes water bijvullen. Zelfde voor het legen van het koffiedrap bakje, geeft ook snel signaal dat het bakje geleegd dient te worden. Vind 1x in de week alles schoonmaken en bijvullen het prettigst.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten