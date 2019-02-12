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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTM2560/12

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Meer power voor uw muziek

Luister naar de muziek op uw smartphone via Bluetooth, of naar MP3-CD's en CD-R/W's op één Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers geven indrukwekkende bas en een maximaal uitgangsvermogen van 70 W levert krachtig geluid.

Bekijk alle voordelen

Meer power voor uw muziek

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Uw smart-apparaat snel en efficiënt opladen via USB

Uw smart-apparaat snel en efficiënt opladen via USB

De USB-poort is niet alleen voor het afspelen van muziek. Dankzij het intelligente USB energieregelingssysteem kan het apparaat opladen met een snelheid van 2 A, wanneer het muzieksysteem in stand-bymodus staat.

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2560 Mini-Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2560 Mini-Stereoanlage

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