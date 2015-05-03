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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTM2180/12

4.1

| (8) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Vol en krachtig geluid

Luister naar alle digitale muziek op uw smartphone via Bluetooth. Dit Philips-microsysteem speelt ook MP3-CD's en CD-R/RW's af en beschikt over Bass Reflex-luidsprekers voor een krachtige en dramatische bas.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Vol en krachtig geluid

  • Bluetooth®

  • CD, USB, FM

  • 70 W max.

Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid

De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

8

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

2
1

03/05/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Anlage

Das Produkt ist gut verarbeitet und hat auch einen guten Klang! Die Leistung könnte natürlich noch besser sein aber ist auch für ein großen Raum gut. Sehr weiterzuempfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage

29/12/2014

Deutschland

Deutschland

viele Funktionen

eine super Anlage mit sehr vielen Funktionen und das zu einem sehr guten Preis. Klang wie eine Große. das einzig negative ist für mich die beiliegende Bedienungsanleitung,die könnte etwas übersichtlicher sein,aber dafür gibt es ja das Internet. :-)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage

14/12/2013

Deutschland

Deutschland

klein aber fein

Tolle Anlage, die viel Power und einen super Klang hat. Sind ausgesprochen zufrieden mit der Leistung dieser kleinen Soundmaschine.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage

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