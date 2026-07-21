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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
BTM177/12
Niet meer leverbaar
Wat is Media Transfer Protocol (MTP)?
Wat is draadloze Bluetooth-technologie?
Kan ik een Bluetooth-hoofdtelefoon met mijn Philips systeem koppelen?
Ondersteunt het Philips-systeem het besturingssysteem MAC?
Kan ik met het Philips-systeem muziek afspelen die op mijn PC is opgeslagen?
Waarom kan ik niet opnemen met de microfoon op het Philips-apparaat?
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