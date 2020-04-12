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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTM1360/12

3.1

| (15) Reviews & awards

Meer power voor uw muziek

Luister naar digitale muziek op uw smartphone via Bluetooth of speel MP3-CD's en CD-R/RW's af op dit Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers en het maximale uitgangsvermogen van 30 W leveren krachtige bas en kamervullend geluid.

Bekijk alle voordelen

Meer power voor uw muziek

  • Bluetooth®

  • USB-aansluiting voor opladen

Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

15

Reviews & awards

12/04/2020

España

España

Muy buen diseño y muy bueno el sonido

Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%

Voordelen

El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad

Nadelen

En contra no tengo nada ya que es muy buen producto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM1360 Microcadena

Datum gebruik 2018-04-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM1360 Microcadena

Datum gebruik 2018-04-12

25/11/2017

España

España

Totalmente satisfecho

Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM1360 Microcadena

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM1360 Microcadena

16/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good value

Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while

Deze review is gemaakt voor BTM1360 Micro music system

Deze review is gemaakt voor BTM1360 Micro music system

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