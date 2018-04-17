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Niet meer leverbaar
Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis
Luister naar nummers op uw smartphone, stream uw muziekbibliotheek via Bluetooth en speel MP3-CD's af op dit compacte alles-in-één muzieksysteem van Philips. Stem vervolgens af op uw favoriete radioprogramma's dankzij de DAB+- en FM-compatibiliteit.
Bluetooth
met MULTIPAIR
DAB+
Nadat u uw smart-apparaat eenmaal hebt aangesloten, kan uw Philips-muzieksysteem uit stand-bymodus worden gehaald met de Bluetooth-functie van uw smart-apparaat. Dit activeert ook de Bluetooth-bron, zodat u op elk moment snel en eenvoudig muziek kunt streamen.
Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl. Dankzij het gestroomlijnde en compacte ontwerp past deze set in elke kamer.
De USB-poort is niet alleen voor het afspelen van muziek. Dankzij het intelligente USB energieregelingssysteem kan het apparaat opladen met een snelheid van 2 A, wanneer het muzieksysteem in stand-bymodus staat.
4.5
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Rubie
17/04/2018
Deutschland
Wie schon immer: Ein super Philips Design
Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.
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Deze review is gemaakt voor BTB2670 Mini-Stereoanlage
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Deze review is gemaakt voor BTB2670 Mini-Stereoanlage
BjarneBo
09/09/2018
Danmark
Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT
God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!
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Deze review is gemaakt voor BTB2670 Mikromusiksystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2670 Mikromusiksystem
Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
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Deze review is gemaakt voor BTB2670 Microchaîne
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Deze review is gemaakt voor BTB2670 Microchaîne