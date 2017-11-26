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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTB2570/12

4.2

| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Meer kracht voor uw muziek

Herontdek uw favoriete albums. Dit slanke microsysteem biedt 70 W aan rijk geluid, van klassieke CD's tot uw nieuwste afspeellijst. Basreflexluidsprekers verbeteren het geluid met diepe lage tonen.

Bekijk alle voordelen

Meer kracht voor uw muziek

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Maximaal uitgangsvermogen van 70 W

USB. Sluit direct muziekspelers aan

Tweerichtings Bass Reflex-luidspreker. Volle, krachtige lage tonen

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2
1

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2570 Mini-Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2570 Mini-Stereoanlage

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Voordelen

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Nadelen

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2570 Mikromusiksystem

Datum gebruik 2020-07-21

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2570 Mikromusiksystem

Datum gebruik 2020-07-21

15/08/2019

Nederland

Nederland

Prima geluidskwaliteit

Deze kleine set combineert DAB of FM radio met een CD speler en heeft een werkelijk goed geluid. Meer heb je niet nodig in een gemiddelde ruimte.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2570 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2570 Micromuzieksysteem

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