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GEZICHT - Stylers en multitrimmers
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Beard Trimmer 3000 Series Baardverzorging met volledig metalen mesjes
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BT3660/15
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EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Alles (10)
Kan ik mijn Philips-groomer met water afspoelen?
Waarom zit er wit vet in mijn Philips-groomer/-tondeuse/-trimmer?
Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-groomer?
Hoe kan ik mijn baard trimmen met mijn Philips-product?
Hoe laad ik mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse op?
Mes
USB-wandadapter HQ87
ShaversReinigingsborstel
Beard Trimmer 3000 SeriesVerstelbare baardkam 0,5-10 mm
Beard Trimmer SeriesInstelbare baardkam 10,5-20 m
Beard Trimmer SeriesEtui
USB-kabel
Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet
Mijn Philips-trimmer trimt mijn haar ongelijkmatig
Mijn huid is geïrriteerd na het gebruik van de Philips-groomer
Mijn nieuwe Philips-baardtrimmer of -scheerapparaat kan niet worden ingeschakeld
De batterij van mijn Philips-groomer/tondeuse is snel leeg
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