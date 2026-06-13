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Volledig metalen mesjes
40 lengte-instellingen
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
100% waterdicht
Tot wel 80 minuten gebruikstijd
De zelfslijpende metalen mesjes zijn extra stevig voor maximale precisie tijdens het trimmen. Ze blijven net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is. De anticorrosieve mesjes zijn ook gemakkelijk schoon te maken.
De precisieknop van de trimmer heeft 40 lengtestanden in stappen van 0,5 mm, zodat u uw baard precies kunt trimmen zoals u dat wilt.
De geavanceerde Lift & Trim-kammen tillen de haren naar het mesje en trekken deze bij elke beweging omhoog voor een efficiënte trimbeurt en gelijkmatig resultaat.
4.4
van 5
606
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
The Performer
13/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
SUPER BAARDTRIMMER..!
Bijzonder fijne en goed werkende baardtrimmer..! Prettig in gebruik, je merkt dat je een stuk kwaliteit in handen hebt. Doet erg goed wat het moet doen! Beslist waar voor je geld.
Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Baardverzorging met mesjes met afgeronde punten
Date of Use 2026-03-15
Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Baardverzorging met mesjes met afgeronde punten
Date of Use 2026-03-15
Mijn schermnaam
11/08/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Naar verwachting
Hij doet wat ik ervan verwacht, en bespaart me tijd en geld voor kappersbezoek.
Voordelen
werkt goed, niet duur en goedkoper dan de kapper
Nadelen
lastig om een schermnaam te vinden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Baardtrimmer
Rsndy
02/01/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Prima aanbeveling
Werkt snel en met verstelbare kop kan jezelf de lengte bepalen van je baard
Voordelen
Werkt snel en makkelijk in gebruik
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Baardtrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop