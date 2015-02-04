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Niet meer leverbaar
Een luidspreker die net zo avontuurlijk is als u
Deze robuuste en waterbestendige draagbare, draadloze luidspreker kunt u overal mee naartoe nemen. Binnen of buiten, hoog of laag, regen of zonneschijn, het geluid is net zo krachtig als het design.
Bluetooth®
Ingebouwde microfoon voor oproepen
Oplaadbare batterij
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
Robuust, waterbestendig en kan blijven drijven, gemaakt voor buiten
4.4
van 5
21
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
JH1980
04/02/2015
Nederland
Ideaal voor onderweg
De BT2200B is ideaal om mee te nemen, bijvoorbeeld op vakantie. Het gewicht en formaat zijn perfect om zowel in de hand of baggage mee te nemen. Het volume valt 100% mee dus ook goed te gebruiken als er meerdere mensen in de buurt zijn. De muziek blijft duidelijk hoorbaar. Niet alleen voor vakantie maar ook bijvoorbeeld in de badkamer goed te gebruiken ivm de waterdichtheid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2200B draadloze draagbare luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2200B draadloze draagbare luidspreker
Jos79
04/02/2015
Nederland
Fijne compacte bluetooth speaker met stoer uiterlijk.
Erg fijne speaker met een zeer goed geluid. Mooie lage tonen wat je niet verwacht uit zo´n kleine behuizing. Erg handzaam en stoer uiterlijk. Minpuntje aan de speaker zijn de bedieningsknoppen. Deze voelen instabiel aan. Had wat steviger gemogen. Kortom prima bluetooth speaker met een zeer goed geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2200B draadloze draagbare luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2200B draadloze draagbare luidspreker
Klimmi1965
27/07/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Super Lautsprecher
Ich hätte nicht gedacht, dass aus einem so kleinen Lautsprecher so viel Sound heraus kommt. Die maximale Lautstärke ist auch völlig ausreichend und je nach Zuspieler auch bis fast zum Ende Verzerrungsfrei. Die Spielzeit hängt von der Laustärke ab, aber 5 Std. die von Philips angegeben werden packt er ganz locker. Ich bin sehr zu Frieden und kann das kleine Ding bestens weiterempfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2200B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT2200B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher