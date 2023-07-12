Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Scheerapparaat met enkel scheerblad
8 uur opladen
4 accessoires
Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat.
De parelvormige trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt en krassen voorkomt.
De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam.
Prijzen
4.3
van 5
253
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Disheye
12/07/2023
Nederland
Geweldig elektrisch scheerapparaat.
Mijn ervaring me de SatinShave Advanced is zeer positief omdat ik altijd scheerde met een mesje en altijd problemen met mijn huid kreeg ben ik heel erg blij dat ik deze shaver heb gevonden, gekocht en uit geprobeerd. Hij is gemakkelijk in gebruik, glijd soepel over je huid en scheert perfect. En het belangrijkste is, ik kreeg geen problemen met mijn huid, dus mijn grootste wens is waar geworden.
Voordelen
Gemakkelijk in gebruik, goed schoon te maken en lekker onder de douche te gebruiken.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Jane46
06/01/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn apparaat
Deze ladyshave doet gewoon wat ie moet doen. Echt een fijn apparaat.
Voordelen
Ligt lekker in de hand. Geen geïrriteerde huid na gebruik.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
AD Vos
17/02/2021
Nederland
Zeer gebruiksvriendelijke ladyshave!
Ontzettend fijne ladyshave! Houdt ook fijn vast en werkt prettig. Na 1,5jr is bij mij nu het scheermesje kapot (zit een gaatje in, waardoor het krast op de huid), maar is gewoon slijtage door gebruik. Heel fijn dat de scheermesjes dan ook als los onderdeel te verkrijgen zijn!
Voordelen
Heel fijn in gebruik!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog