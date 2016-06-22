Het is een erg fijn apparaat voor de ontharing van oksels, benen en bikinilijn. Hij ligt goed in de hand en heeft een goede grip op de haartjes. Met de massage kop voel je bijna niet dat de haartjes eruit getrokken worden. Dit was bij mijn vorige apparaat wel anders en was dus een stuk pijnlijker. Het apparaat ligt goed in de hand en het is fijn dat je hem onder de douche kunt gebruiken of de haren kunt afspoelen. Het is wel even wennen om de juiste positie te hebben omdat de kop wat rond loopt. Helemaal als je een rechte kop gewend bent. De andere toebehoren heb ik ook even kort getest en zijn prima voor de kleinere precieze stukjes om te ontharen. Verder is het erg fijn dat er een scheerkop meegeleverd wordt zodat je ook kunt kiezen om een gedeelte te scheren of even bij te werken zonder te moeten epileren. Een handig en fijn apparaat die opgeladen gemakkelijk een hele scheerbeurt meegaat.