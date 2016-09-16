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Niet meer leverbaar
Voor benen, lichaam en gezicht
1 accessoire
Snoerloos en oplaadbaar
S-vormige handgreep
De ergonomische handgreep is gemakkelijk vast te houden en te sturen voor maximale controle en een optimaal bereik op alle delen van het lichaam.
Ons epileerhoofd is uniek en gemaakt van ruw keramisch materiaal dat haar stevig vastgrijpt. Zelfs fijne haartjes glijden niet weg.
Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.
Prijzen
4.0
van 5
60
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
dospasitos
16/09/2016
Nederland
uitstekend epileerapparaat
deze is mijn eerste draadloos epileerapparaat en ik vind het uitstekend. De baterijduur is lang genoeg om de benen te epileren. Ook door de snoerloos is het mogelijk om het epileerapparaat onder de douche te gebruiken. Het apparaat ligt lekker in de hand. Als negative puntje vind ik de licht te fel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
sukkiey
30/06/2016
Nederland
prima uitstekend beter kan het niet
ik heb via insider philips satinelle scheer apparaat mogen testen en het bevalt me prima zeker tijdens mijn vakantie was het heel makkelijk als je hem oplaad gaat het lang mee. het is me opgevallen dat ik met deze apparaat geen irritaties heb en met andere apparaten wel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Dtjee
30/06/2016
Nederland
prima uitstekend beter kan het niet
ik heb via insider philips satinelle scheer apparaat mogen testen en het bevalt me prima zeker tijdens mijn vakantie was het heel makkelijk als je hem oplaad gaat het lang mee. het is me opgevallen dat ik met deze apparaat geen irritaties heb en met andere apparaten wel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat