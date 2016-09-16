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  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren

Niet meer leverbaar

Satinelle AdvancedWet & Dry-epileerapparaat

BRE610/00

4
| (60) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

1 Prijs

Grijpt zelfs de fijnste haren
De S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle overal op het lichaam. Het brede epileerhoofd met keramische schijven epileert dicht op de huid en heeft zelfs grip op fijne haartjes voor snelle en langdurige resultaten. Voor nat en droog gebruik en met 1 accessoire.
Bekijk alle voordelen

Optimale controle voor moeiteloos langdurig resultaat

Grijpt zelfs de fijnste haren

  • Voor benen, lichaam en gezicht

  • 1 accessoire

  • Snoerloos en oplaadbaar

  • S-vormige handgreep

S-vormige handgreep voor wendbaarheid op alle rondingen van het lichaam

De ergonomische handgreep is gemakkelijk vast te houden en te sturen voor maximale controle en een optimaal bereik op alle delen van het lichaam.

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Ons epileerhoofd is uniek en gemaakt van ruw keramisch materiaal dat haar stevig vastgrijpt. Zelfs fijne haartjes glijden niet weg.

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612378

Recensies

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4.0

van 5

60

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

16/09/2016

Nederland

Nederland

uitstekend epileerapparaat

deze is mijn eerste draadloos epileerapparaat en ik vind het uitstekend. De baterijduur is lang genoeg om de benen te epileren. Ook door de snoerloos is het mogelijk om het epileerapparaat onder de douche te gebruiken. Het apparaat ligt lekker in de hand. Als negative puntje vind ik de licht te fel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

30/06/2016

Nederland

Nederland

prima uitstekend beter kan het niet

ik heb via insider philips satinelle scheer apparaat mogen testen en het bevalt me prima zeker tijdens mijn vakantie was het heel makkelijk als je hem oplaad gaat het lang mee. het is me opgevallen dat ik met deze apparaat geen irritaties heb en met andere apparaten wel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

30/06/2016

Nederland

Nederland

prima uitstekend beter kan het niet

ik heb via insider philips satinelle scheer apparaat mogen testen en het bevalt me prima zeker tijdens mijn vakantie was het heel makkelijk als je hem oplaad gaat het lang mee. het is me opgevallen dat ik met deze apparaat geen irritaties heb en met andere apparaten wel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

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