Ik heb de Philips Satinelle Advanced Wet & Dry nu ongeveer anderhalve week en kan alleen maar positief zijn. Het design is elegant en ligt heel erg makkelijk in de hand. De epileerkop is breed waardoor je in één keer een groter gebied bereikt, maar wel zo ontworpen dat je ook op de smallere stukjes huid (bijv op je scheenbenen) toch makkelijk komt. Het feit dat het apparaat waterdicht is, is ook een groot voordeel. Dit is namelijk in mijn optiek de enige manier om het epileren minder pijnlijk te maken. Tot slot heb ik met andere merken de ervaring dat er tijdens het epileren veel haartjes afbreken en er dus niet volledig uitgetrokken worden. Dat is met de Philips Satinelle bij mij momenteel absoluut niet het geval, heerlijk! Hierdoor dus echt langdurig gladde benen.