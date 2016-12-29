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Niet meer leverbaar

multiroom, Wireless Music System

BM60B/10

3.9

| (15) Reviews & awards

Met één tik muziek in elke ruimte

Het Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de knop wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de izzy-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.

Bekijk alle voordelen

Met één tik muziek in elke ruimte

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • met MULTIPAIR

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

15

Reviews & awards

2

29/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis

Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

21/07/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Eine gute Kompaktanlage für Jedermann.

Sehr gute Bedienerfreundlichkeit. Senderprogrammierung und Abspeicherung könnte besser sein. Ansonsten eine gute Anlage für Jung und Alt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

13/07/2016

Deutschland

Deutschland

Unbeschreiblich Gut!

Ich selber nutze den BM60B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! BM60B ist eine meiner Meinung nach optimale HiFi Anlage für jeden! Nicht nur der angemessene Preis und die dafür gegebenen Funktionen machen das Gerät unschlagbar, der übertrieben gute Sound gefüllt mit viel Bass aber auch klaren hohen Tönen geben ein atemberaubendes Musikerlebnis. Das Gerät verfügt üder Bluetooth, Audio In (AUX), USB sowie Radio und CD Funktion. Quasi alles was man braucht. Die Lautsprecher können mittels Lautsprecherkabel auf eine Entfernung von in etwa 1,50m vom Hauptgerät weg gestellt werden. Preisleistung sind mehr als in Ordnung!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

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