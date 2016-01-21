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Niet meer leverbaar

izzydraadloze multiroom-luidspreker

BM5B/98

3.3

| (25) Reviews & awards

Met één tik muziek in elke ruimte

De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.

Bekijk alle voordelen

Met één tik muziek in elke ruimte

  • Bluetooth®

  • Zwart

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

2 x 2,5 inch drivers met baspoort voor kamervullend geluid

Izzy multiroom-luidsprekers zijn uitgerust met 2 x 2,5 inch drivers voor de echte HiFi-liefhebber en zorgen voor krachtig, kamervullend geluid. De baspoorten verbreden de lage frequenties, waardoor een overweldigende en dynamische ervaring ontstaat.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

25

Reviews & awards

21/01/2016

Nederland

Nederland

Topproduct en zeer eenvoudig te bedienen.

Kwaliteit-, prijsverhouding een topproduct. Eenvoudig te koppelen en met gemak ook weer onafhankelijk te gebruiken. Ziet er ook nog onopvallend uit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5B draadloze multiroom-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5B draadloze multiroom-luidspreker

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

19/05/2016

Deutschland

Deutschland

Klein aber fein

Ich hatte den BM5B lautsprecher in Verbindung mit dem BM50B (ebenfalls Izzy Multiroom) zum Test und war so begeistert, dass ich mir die gesamte Izzy Reihe holen werde. Die Wireless Verbindung der Izzy Produkte ist Optimal für jeden der Musik liebt und sie überall zur gleichen Zeit mitnehmen möchte. Egal ob man sich im Schlafzimmer oder in der Küche aufhält mit dem BM5B und der weitreichenden Wireless Verbindung ist das möglich. Ich selbst verwende den BM5B als Kombigerät zum BM50B (Hauptgerät). Der BM5B hat die Funktionen Musik über Audio In (3,5" Klinke), USB auch für Software Upgrade's) sowie über Bluetooth zu empfangen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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