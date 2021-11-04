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ThermoProtect-technologie
Ionische verzorging voor glans
Platen met keratine
6 LED-temperatuurstanden
ThermoProtect-technologie verdeelt de warmte gelijkmatig over de platen, waardoor oververhitting wordt voorkomen en je haar wordt beschermd.
De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, pluisvrij haar met een levendige glans.
De keramische platen met keratine glijden soepel over het haar, voor snel en gemakkelijk stylen.
4.7
van 5
51
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Stijltang
04/11/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne stijltang..vlug op temperatuur.
Voor een goede prijs een fijne stijltang, handig ophanglusje
Voordelen
Vlug op temperatuur.
Nadelen
Het kleine aan/uit knopje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS377/00 ThermoProtect-stijltang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS377/00 ThermoProtect-stijltang
Sina123
20/04/2022
Deutschland
Super
Sieht sehr hochwertig aus und glättet selbst locken ohne Probleme. Durch die verschiedenen Stufen kann man schnell und problemlos den Hitzegrad wählen. Bin wirklich sehr begeistert und kann es nur empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter
duana1245
15/06/2022
France
Incroyable !
Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.
Nadelen
Aucun
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect