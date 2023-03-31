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BHD713/10
20% Sneller*. Lichter**. Vrij van hitteschade********.
Geniet van snelle professionele resultaten met de Philips 7000 Series haardroger. ThermoShield Advanced Technology leest en regelt actief de luchttemperatuur van de haardroger om je haar te beschermen tegen hitteschade*********.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
7000-serie
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Het systeem met dubbele sensor meet continu de temperatuur in uw kamer en past de droogtemperatuur 24.000 keer per sessie actief aan om uw haar te beschermen tegen oververhitting. Geniet van een 25% consistentere droogtemperatuur in elke omgeving******** .
Onze innovatieve ventilatorbladen en speciaal ontworpen warmte-element werken om uw haar op magische wijze te drogen in slechts 4 minuten****.
Voeg vocht toe voor zacht, gezond haar. De wateriontechnologie genereert meer dan 1000 keer meer water dan zonder ionisator.
Houd uw haar glad en veelzijdig. Mineraaliontechnologie beschermt uw haar tegen schade aan het oppervlak veroorzaakt door UV-straling**** .
Ionen versterken de glans van uw haar voor een glanzende styling zonder pluizen. Ons krachtige ionensysteem genereert tot 80 miljoen ionen per droogsessie*****.
Het ergonomische ontwerp van de föhn is nu 20% lichter, zodat u tegelijkertijd stijlvol en comfortabel kunt zijn**.
De intelligente functie zorgt voor een balans van warme en koude lucht die helpt om de glans van het haar te versterken*. De technologie detecteert de temperatuur van uw omgeving voor optimaal droogcomfort, het hele jaar door.
Wees de baas over uw eigen stijl met 4 warmte-instellingen en 2 ventilatorsnelheden op het intuïtieve LED-paneel. Gebruik de Cool Shot-knop voor een intense burst om te stylen. Dit is een professionele functie voor professioneel stylen.
De föhn verbruikt 22% minder energie tijdens het leveren professionele droog- en stylingresultaten****** .
Het efficiëntere droogsysteem verbetert de luchtstroom, luchtdruk en warmteoverdracht, zodat de föhn compacter en lichter* is. Deze föhn van 1800 W is beter dan een Philips-föhn van 2300 W.
Richt hete lucht op de plek waar u die nodig hebt. Het slanke opzetstuk voor styling kan magnetisch worden bevestigd, waardoor het perfect op zijn plaats klikt voor snel bijwerken en details.
Stijl uw krullend haar moeiteloos met onze uniek gevormde diffuser. Geniet van stressvrij gebruik met ons magnetische opzetstuk dat gewoon logisch is.
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