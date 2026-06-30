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2300 W
ThermoShield-technologie
4x ionenverzorging*
3 hittestanden & 2 snelheidsstanden
De sensor, die oververhitting detecteert, beschermt uw haar tegen hittebeschadiging** door actief de luchttemperatuur van de föhn te controleren en op een optimaal niveau te houden. Geniet van een föhnervaring zonder stress met ThermoShield-technologie.
De krachtige luchtstroom van 2300 W maakt het mogelijk om 20% sneller te drogen en tegelijkertijd uw haar te beschermen.
De hoogwaardige motor van deze föhn is ontwikkeld voor professionals. Hij genereert een luchtsnelheid van tot wel 110 km/h****, voor snel drogen en indrukwekkend stylen.
4.6
van 5
866
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Rosalieeeeee
30/06/2026
Nederland
Droogt snel en minder pluis!
Ik schrijf nooit reviews maar deze is echt heel fijn!!! Droogt heel snel en mijn haar is veel minder pluizig dan bij andere fohns! Echt een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn
Date of Use 2026-06-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn
Date of Use 2026-06-30
W.C.
18/10/2025
Nederland
Geverifieerde koper
geweldig
prima apparaat werkt naar wens, leuke kleur is mooi meegenomen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn
Oguz B
13/10/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Hallo, de föhn is echt geweldig, mijn vrouw en dochter gebruiken hem, ze zeiden allebei dat ze er erg tevreden over zijn
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn
t.o.v. de BHD350 in de hoogste stand
ThermoShield-instelling
* t.o.v. standaardföhn
* * * Getest in Philips lab met opzetstuk in hoogste stand