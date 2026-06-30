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Alle series

  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**

5000 SeriesFöhn

BHD510/03

4.6
| (866) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Snel drogen zonder hittebeschadiging**
ThermoShield-technologie biedt ultieme bescherming tegen hittebeschadiging door actief de luchttemperatuur van de föhn te controleren en op een optimaal niveau te houden.
Bekijk alle voordelen

met ThermoShield-technologie

Snel drogen zonder hittebeschadiging**

  • 2300 W

  • ThermoShield-technologie

  • 4x ionenverzorging*

  • 3 hittestanden & 2 snelheidsstanden

ThermoShield-technologie voor ultieme bescherming tegen hitte

ThermoShield-technologie voor ultieme bescherming tegen hitte

De sensor, die oververhitting detecteert, beschermt uw haar tegen hittebeschadiging** door actief de luchttemperatuur van de föhn te controleren en op een optimaal niveau te houden. Geniet van een föhnervaring zonder stress met ThermoShield-technologie.

20%*** sneller drogen met een krachtige luchtstroom van 2300 W

20%*** sneller drogen met een krachtige luchtstroom van 2300 W

De krachtige luchtstroom van 2300 W maakt het mogelijk om 20% sneller te drogen en tegelijkertijd uw haar te beschermen.

Een krachtige motor zorgt voor luchtsnelheden van tot wel 110 km/u****

Een krachtige motor zorgt voor luchtsnelheden van tot wel 110 km/u****

De hoogwaardige motor van deze föhn is ontwikkeld voor professionals. Hij genereert een luchtsnelheid van tot wel 110 km/h****, voor snel drogen en indrukwekkend stylen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

866

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

30/06/2026

Nederland

Nederland

Droogt snel en minder pluis!

Ik schrijf nooit reviews maar deze is echt heel fijn!!! Droogt heel snel en mijn haar is veel minder pluizig dan bij andere fohns! Echt een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn

Date of Use 2026-06-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn

Date of Use 2026-06-30

18/10/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

geweldig

prima apparaat werkt naar wens, leuke kleur is mooi meegenomen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn

13/10/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hallo, de föhn is echt geweldig, mijn vrouw en dochter gebruiken hem, ze zeiden allebei dat ze er erg tevreden over zijn

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD510/20 Föhn

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Voorwaarden

  1. t.o.v. de BHD350 in de hoogste stand

  2. ThermoShield-instelling

  3. * t.o.v. standaardföhn

  4. * * * Getest in Philips lab met opzetstuk in hoogste stand