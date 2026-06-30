Deze föhn heb ik mogen testen. Ten eerste ziet de föhn er modern uit met zijn witte kleur en strakke afwerking. Hij ligt goed in de hand en is vrij licht van gewicht, waardoor het ook niet zwaar aanvoelt wanneer het föhnen van je haar wat langer duurt bijvoorbeeld i.v.m. lang, dik haar. Daarnaast veelzijdig, omdat er verschillende standen op en opzetstukken bij zitten. Ook beschikt de föhn over een speciale technologie (Thermoshield) waardoor je haar altijd beschermd blijft en dus niet te heet wordt. Dit soort technologie heb ik eerder alleen ervaren met föhns die stukken duurder waren, dus dat is echt een pluspunt voor mij. Uitleg van de knopjes mag nog iets duidelijker wel. Verder heel positief, een fijne föhn met ongelooflijk veel functies en extra’s, zeker voor zijn prijs.