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Alles (8)
Wat zijn minerale ionen en wat doen ze?
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
Wat doet de ionenfunctie van mijn Philips-haarstyler?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
5000 seriesSpuitkop
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