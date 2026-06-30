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Refurbishment
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2100 W
ThermoShield-technologie
2x ionenverzorging*
3 hittestanden & 2 snelheidsstanden
De sensor, die oververhitting detecteert, beschermt uw haar tegen hittebeschadiging** door actief de luchttemperatuur van de föhn te controleren en op een optimaal niveau te houden. Geniet van een föhnervaring zonder stress met ThermoShield-technologie.
Deze professionele föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van uw haar sneller en eenvoudiger.
Dit krachtige ionensysteem genereert tot 40 miljoen ionen per droogsessie, waardoor uw haar nog intenser glanst. Geniet van glanzend, pluisvrij haar.
t.o.v. de BHD350 in de hoogste stand
ThermoShield-instelling