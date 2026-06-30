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Alle series

  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**

Refurbishment

5000 SeriesRefurbished föhn

BHD500/00R1

4.6
| (866) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Snel drogen zonder hittebeschadiging**
ThermoShield-technologie biedt ultieme bescherming tegen hittebeschadiging door actief de luchttemperatuur van de föhn te controleren en op een optimaal niveau te houden.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

met ThermoShield-technologie

Snel drogen zonder hittebeschadiging**

  • 2100 W

  • ThermoShield-technologie

  • 2x ionenverzorging*

  • 3 hittestanden & 2 snelheidsstanden

ThermoShield-technologie voor ultieme bescherming tegen hitte

ThermoShield-technologie voor ultieme bescherming tegen hitte

De sensor, die oververhitting detecteert, beschermt uw haar tegen hittebeschadiging** door actief de luchttemperatuur van de föhn te controleren en op een optimaal niveau te houden. Geniet van een föhnervaring zonder stress met ThermoShield-technologie.

Snel drogen met 2100 W voor professionele resultaten

Snel drogen met 2100 W voor professionele resultaten

Deze professionele föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van uw haar sneller en eenvoudiger.

2x ionenverzorging * voor glanzend, pluisvrij haar

2x ionenverzorging * voor glanzend, pluisvrij haar

Dit krachtige ionensysteem genereert tot 40 miljoen ionen per droogsessie, waardoor uw haar nog intenser glanst. Geniet van glanzend, pluisvrij haar.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. t.o.v. de BHD350 in de hoogste stand

  2. ThermoShield-instelling