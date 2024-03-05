De haardroger Philips 3000 serie BHD300/10 mocht ik testen en deze is mij zeer goed bevallen. De föhn droogt het haar zeer snel, aan een lagere temperatuur als je het ThermoProtect-hulpstuk gebruikt. Je kan uiteraard ook het gewone opzetstuk gebruiken. Er zijn 6 warmte- en snelheidsstanden waaruit je kan kiezen, en daardoor zit er voor iedereen wel een temperatuur en snelheid bij die het beste past. De föhn zorgt voor een prachtige glans van je haar. Na het drogen heb je het gevoel dat je haar lekker zacht is en soepel valt, verder pluist het ook niet en is het makkelijk te kammen. De lange kabel zorgt ervoor dat je veel bewegingsvrijheid hebt. De 2 meegeleverde hulpstukken zijn makkelijk te gebruiken en te verwisselen. Als je het thermoprotect hulpstuk gebruikt wordt je haar op een koelere temperatuur, maar toch even snel gedroogd. Dit werkt in de praktijk echt perfect. Deze föhn is absoluut een goede keuze.