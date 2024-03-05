Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
2100 W
ThermoProtect-hulpstuk
Moderne ionenverzorging
6 warmte- en snelheidsstanden
Deze föhn van 2100 W creëert een krachtige luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.
Het unieke ThermoProtect-hulpstuk mengt op krachtige wijze warme en koele lucht voor dagelijkse verzorging. De temperatuur is 15 °C lager terwijl je haar snel droogt.
Dit krachtige ionensysteem genereert tot 20 miljoen ionen* per droogsessie, waardoor je haar nog intenser glanst. Geniet van glanzend, pluisvrij haar.
4.5
van 5
675
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Lovers
05/03/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Prima fohn
Voor de prijs is dit een prima föhn. Handig hulpstuk. Meerdere standen zijn heel fijn.
Voordelen
Handig en niet zwaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD308/10 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD308/10 Föhn
Dave 1001
29/10/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Goede föhn
Veel opties voor warmte. En met de continu knop en hoogste stand meteen warm. Er zitten 6 warmte standen op.
Voordelen
Snel warm
Nadelen
Niet krachtig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD351/10 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD351/10 Föhn
Sanne98765
25/08/2021
Nederland
Fijne lichtgewicht föhn
Deze föhn ligt super fijn in de hand en heeft een mooi design. Ook is de föhn erg licht van gewicht, waardoor het super is om mee te werken. Mijn haar droogt door de verschillende standen snel. Kortom, zeer tevreden.
Voordelen
Licht gewicht, lang snoer, fijn de verschillende standen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn
In de hoogste snelheidsstand