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Alles (4)
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
Hoe gebruik ik de opzetstukken van de Philips-föhn?
3000 seriesDroogmondstuk
Mijn Philips-haarstyler wordt vanzelf uitgeschakeld
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