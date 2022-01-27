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  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
  • Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten

DryCarePro-föhn

BHD272/00

4.7
| (128) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten
De Philips Pro-föhn heeft een professionele AC-motor met een luchtsnelheid tot 130 km/uur* voor snelle en professionele resultaten. De ThermoProtect-instelling zorgt voor een optimale temperatuur om oververhitting te voorkomen.
Bekijk alle voordelen

Snel en krachtig drogen voor professionele resultaten

  • Krachtige AC-motor

  • 2100 W droogkracht

  • Hoge luchtsnelheid tot 130 km/u*

  • Ionische verzorging voor glans

Sneldrogende, krachtige AC-motor

Sneldrogende, krachtige AC-motor

De Philips Pro-föhn heeft een hoogwaardige AC-motor die ontwikkeld is voor de professionele markt. De motor genereert een luchtsnelheid van 130 km/u* voor snelle en effectieve resultaten.

2100 W aan snelle, hoogwaardige droogkracht

2100 W aan snelle, hoogwaardige droogkracht

Deze Pro-föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

ThermoProtect-temperatuurinstelling

ThermoProtect-temperatuurinstelling

De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

128

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2

27/01/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne föhn, werkt goed en snel.

Fijne föhn, welke goed in de hand ligt, goed te doseren is en met de diffuser heel goed werkt.

Voordelen

Licht, handzaam, goede werking met voldoende warme lucht

Nadelen

Geen.

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn

08/02/2021

Nederland

Nederland

Zeer krachtige föhn.

De föhn blaast zeer krachtig, warme lucht. Verder zijn er meerdere blaas standen. Minpuntje, hij is wat zwaar.

Voordelen

Mooie krachtige föhn, blaas zeer warme lucht. Er zijn meerdere blaas standen.

Nadelen

Is wat zwaar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn

12/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne fohn

Zeer fijne föhn , koude stand en 2 warme standen , je kunt gericht föhnen

Voordelen

Niet te zwaar , fijne föhnmond om gericht te föhnen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn

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Voorwaarden

  1. Getest in een Philips-lab in Nederland, 2018. Getest zonder mondstuk op snelheidsstand 2 en warmtestand 2.