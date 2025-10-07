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Niet meer leverbaar
Huidcomfortsysteem
1 opzetbare kam, 3mm
50 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Ontworpen voor veilig en comfortabel gebruik op de oksels, borst, buik, rug, schouders, schaamstreek en benen. Het huidcomfortsysteem pakt en snijdt haartjes van verschillende lengten, zonder dat er meerdere accessoires nodig zijn en zonder huidcontact met scherpe randen. De tweerichtingstrimmers snijden langere haren, die door het scheerblad worden geschoren voor een korter resultaat.
Het huidcomfortsysteem is voorzien van een hypoallergeen scheerblad en afgeronde uiteinden om uw huid te beschermen tijdens het scheren.
Inclusief 1 trimkam voor een natuurlijk trimresultaat van 3 mm. Bevestig de trimkam op het scheersysteem om haar te trimmen op de vaste lengte van 3 mm. U kunt het scheersysteem zonder kam gebruiken voor een korter resultaat. Voor dikker haar wordt voortrimmen met de trimkam aangeraden.
4.1
van 5
742
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Evert Jan
07/10/2025
Nederland
very smooth, top product!
Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted
Voordelen
close shave on the body, comfy
Nadelen
not much
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Binky1961
23/09/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Super boddygroomer
Dit is voor mij 1 van de best werkende bodygroomer was vervanging van het zelfde merk
Voordelen
Werkt super goed alles prima
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Blue Jo
04/02/2022
Nederland
Werkt super
Het is een gemakkelijk, compacte tondeuse en met scheerblad voor de hele korte haarjes
Voordelen
Compact, oplaadbaar, scheerblad
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3010/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3010/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.