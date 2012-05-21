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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ1834/12

3.8

| (22) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Overal en altijd muziek

Met de gestroomlijnde, draagbare AZ1834 geniet u zonder hoofdtelefoon van uw favoriete MP3/WMA-muziek vanaf een draagbare muziekspeler.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

22

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

1

21/05/2012

Nederland

Nederland

Dit product voldoet uitstekend

We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine

20/05/2012

Nederland

Nederland

HEEL TEVREDEN

Ik gebruik Philips CD-soundmachine al paar maanden. Een combinatie van kwaliteit, prima geluid en een uitstekende design. Ik ben heel tevreden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 Stereo CD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 Stereo CD

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