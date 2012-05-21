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Niet meer leverbaar
Overal en altijd muziek
Met de gestroomlijnde, draagbare AZ1834 geniet u zonder hoofdtelefoon van uw favoriete MP3/WMA-muziek vanaf een draagbare muziekspeler.
USB
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
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3.8
van 5
22
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Gijs56
21/05/2012
Nederland
Dit product voldoet uitstekend
We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine
Andrei7
20/05/2012
Nederland
HEEL TEVREDEN
Ik gebruik Philips CD-soundmachine al paar maanden. Een combinatie van kwaliteit, prima geluid en een uitstekende design. Ik ben heel tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 Stereo CD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 Stereo CD