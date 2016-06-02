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AZ1133/58

3.3

| (3) Reviews & awards

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FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

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FM/MW (AM)-stereotuner

Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier

Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

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Recensies

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3.3

van 5

3

Reviews & awards

4
1

02/06/2016

France

France

J'adore mon appareil.

J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.

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Deze review is gemaakt voor AZ1133 Lecteur de CD

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30/05/2016

France

France

Lit de trés rares MP3

Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.

Deze review is gemaakt voor AZ1133 Lecteur de CD

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17/05/2012

España

España

Negativa

Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.

Deze review is gemaakt voor AZ1133 CD Soundmachine

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