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Niet meer leverbaar

Philips FidelioA3 draadloze HiFi-luidspreker

AW3000/10

3

| (99) Reviews & awards

1 Prijs

Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

Beluister uw muziek draadloos en in HiFi-geluid met de Philips Fidelio draadloze HiFi-luidspreker. U streamt de muziek draadloos en geniet dankzij de vier HiFi-drivers van een meeslepend geluid uit een compacte luidspreker

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

  • HiFi-stereogeluid

  • 36 W, 4 HiFi-drivers

  • Analoog-in

Bedien muziek vanaf uw mobiele apparaat met AirStudio+ Lite

Bedien muziek vanaf uw mobiele apparaat met AirStudio+ Lite

De app is beschikbaar in de Apple App store en via Google Play, en detecteert automatisch mobiele en andere compatibele apparaten die op uw Wi-Fi-thuisnetwerk zijn aangesloten, waarna u direct toegang hebt tot uw muziek. Bedien afspeelmogelijkheden, volume, geluidsinstellingen, en ook onlinemuziekdiensten en internetradio vanaf elk apparaat, waar dan ook.

Schuine luidspreker voor vol stereogeluid

Schuine luidspreker voor vol stereogeluid

De luidspreker beschikt over professionele HiFi-drivers die in een speciale schuine hoek zijn geplaatst, en zo het meest uitgebreide en meeslepende klankbereik produceren dat mogelijk is. De plaatsing van de drivers zorgt voor een onovertroffen, dynamische geluidskwaliteit, ongeacht waar in de kamer u zich bevindt. Dankzij het unieke ontwerp passen de luidsprekers ook onopvallend in uw interieur.

Audio-ingang

Audio-ingang

Naast de draadloze optie, is er ook een toegevoegde audio-ingang waarmee u externe muziekbronnen op het Philips-systeem kunt aansluiten. Sluit eenvoudigweg de luidsprekers aan op de lijningang, audio-uitgang of hoofdtelefoonaansluiting van een mediaspeler - zoals uw CD/DVD-speler, TV of MP3-speler.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-961310

Recensies

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3.0

van 5

99

Reviews & awards

24/07/2017

Nederland

Nederland

Perfecte TV & PC speakers

Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?

Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

13/04/2014

Nederland

Nederland

zeer goed presterende speaker

Ik ben zeer tevreden met deze speaker, het geluid heeft mij zeer verrast. voor dat het de kleinste variant is uit de Fidelio lijn. heeft deze een zeer goede geluids productie. en doet naar mijn mening niet veel onder voor de A9 die wij ook in ons systeem gebruiken. het is alleen jammer dat de muur beugel niet bij is geleverd. is mij zo niet duidelijk welke beugel ik zou moeten gebruiken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

02/03/2014

Nederland

Nederland

Prima geluidskwaiteit, bediening gemakkelijk

In de winkel de A3 en A5 geluisterd, omwille van het formaat de A3 gekozen. De geluidskwaliteit is meer da prima de grotere A5 is echt niet nodig ondanks onze ruime woonkamer (12m8 diep) Koppelen met de Ipad, Galaxy Nexus, zowel Android als phones in huis verloopt eenvoudig. De Airstudio App is nog niet 100% bugvrij, het werkt wel eenvoudig. Eerst was er wat teleurstelling over het gebruik van Spotify playlists, maar toen we ontdekten dat als je playlists 'volgt' in Spotify deze automatisch verschijnen in Airstudio, waren de dames in huis blij. Enige jammere wat er nu nog over is, is dat we de A3 en de A1 (die we ook gekocht hebben om onze 5.1 set te upgraden) niet beiden tegelijkertijd aan te sturen zijn vanuit Airstudio. En verder kan de app zowel op IOS als Android nog we wat intuïtiever gemaakt worden. Al met al een prima prijs-prestatie verhouding. Alphons

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

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  1. Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.