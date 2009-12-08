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Niet meer leverbaar
AJL305/12
Stijlvolle klokradio met spraakberichten
Een handig hulpmiddel waarmee u memo's voor uw gezinsleden kunt inspreken en achterlaten in hun eigen postvak. De op een tafelstandaard of aan de wand te bevestigen Philips-klokradio is uitgerust met een klok, een radio en een functie voor diapresentaties.
2.6
van 5
5
Reviews & awards
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Deze review is gemaakt voor AJL305 Clock Radio
Deze review is gemaakt voor AJL305 Clock Radio
jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Deze review is gemaakt voor AJL305 Radio-réveil
Deze review is gemaakt voor AJL305 Radio-réveil
Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Deze review is gemaakt voor AJL305 Klokradio
Deze review is gemaakt voor AJL305 Klokradio