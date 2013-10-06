Gerät ausgepackt und eingesteckt. Noch bevor ich die Bedienungsanleitung gelesen hatte, steckte ich mein iPhone 4S auf den Docking-Anschluss. Dann wollte ich als erstes die Uhrzeit einstellen. Und siehe da: das Gerät hatte sich bereits mit der Uhrzeit des iPhones synchronisiert. Tolle Funktion. Design: An der Optik und Haptik gibt es keine Kritikpunkte. Funktionalität: Die Schalter befinden sich alle an der Geräteoberseite, sind logisch angeordnet und einfach zu bedienen. Beim Alarm kann man aus drei verschiedenen Quellen wählen: Dock 1, Dock 2 und Radio. Auch die Lautstärke des Alarms lässt sich einstellen. So ist nicht die zuletzt eingestellte Lautstärke maßgebend. Beim Alarm wird die Lautstärke langsam auf den einstellten Wert hochgefadet. An der Rückseite ist ein USB-Anschluß vorhanden, an dem noch ein drittes Gerät aufgeladen werden kann. Ebenfalls ist dort noch ein Audio-Eingang vorhanden. Radiosender (bis zu 20 Sender) können automatisch oder auch manuell gespeichert werden. Schön wäre hier, wenn es noch ein paar wenige feste Stationstasten vorhanden wären, so dass nicht immer die ganze gespeicherten Sender durchgeklickt werden müssen. Sound: Möglichkeit der Auswahl von Soundeffekten und dynamischer Bassverstärkung. Lautsprecher haben für eine Ausgangsleistung von 8 Watt einen sehr guten Klang, auch bei Erreichen der Höchstlautstärke kein Verzerren hörbar. Fazit: Rundum gelungenes Gerät, an dem es nichts auszusetzen gibt. Vom mir daher eine absolute Kaufempfehlung.