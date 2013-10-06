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Klokradio met dubbele dock en driedubbele oplader

AJ7260D/12

3.7

| (23) Reviews & awards

Word wakker met heerlijke muziek

Nu kunt u muziek op uw iPod/iPhone/iPad beluisteren en uw apparaten opladen via de Lightning- of 30-pins aansluiting en genieten van vol en helder geluid. Deze chique wekkerradio met dubbele dock heeft een extra USB-poort zodat u drie apparaten tegelijkertijd kunt opladen. En uiteraard verslaapt u zich met deze wekkerradio nooit meer!

Bekijk alle voordelen

met dit docking station voor iPod of iPhone

Word wakker met heerlijke muziek

  • DualDock voor iPod/iPhone/iPad

  • USB-aansluiting voor opladen

  • FM, tweevoudig alarm

  • 8 W

Dubbel dockingsysteem waarmee u tegelijkertijd uw iPod/iPhone/iPad kunt opladen en muziek afspelen

Neodymium-luidsprekerdriver voor rijk en helder geluid

Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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3.7

van 5

23

Reviews & awards

06/10/2013

Deutschland

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Tolles Gerät mit vielen Funktionalitäten und gutem Sound

Gerät ausgepackt und eingesteckt. Noch bevor ich die Bedienungsanleitung gelesen hatte, steckte ich mein iPhone 4S auf den Docking-Anschluss. Dann wollte ich als erstes die Uhrzeit einstellen. Und siehe da: das Gerät hatte sich bereits mit der Uhrzeit des iPhones synchronisiert. Tolle Funktion. Design: An der Optik und Haptik gibt es keine Kritikpunkte. Funktionalität: Die Schalter befinden sich alle an der Geräteoberseite, sind logisch angeordnet und einfach zu bedienen. Beim Alarm kann man aus drei verschiedenen Quellen wählen: Dock 1, Dock 2 und Radio. Auch die Lautstärke des Alarms lässt sich einstellen. So ist nicht die zuletzt eingestellte Lautstärke maßgebend. Beim Alarm wird die Lautstärke langsam auf den einstellten Wert hochgefadet. An der Rückseite ist ein USB-Anschluß vorhanden, an dem noch ein drittes Gerät aufgeladen werden kann. Ebenfalls ist dort noch ein Audio-Eingang vorhanden. Radiosender (bis zu 20 Sender) können automatisch oder auch manuell gespeichert werden. Schön wäre hier, wenn es noch ein paar wenige feste Stationstasten vorhanden wären, so dass nicht immer die ganze gespeicherten Sender durchgeklickt werden müssen. Sound: Möglichkeit der Auswahl von Soundeffekten und dynamischer Bassverstärkung. Lautsprecher haben für eine Ausgangsleistung von 8 Watt einen sehr guten Klang, auch bei Erreichen der Höchstlautstärke kein Verzerren hörbar. Fazit: Rundum gelungenes Gerät, an dem es nichts auszusetzen gibt. Vom mir daher eine absolute Kaufempfehlung.

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Deze review is gemaakt voor AJ7260D Radiowecker mit dualem Dock für dreifaches Aufladen

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04/10/2013

Deutschland

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tolles Multitalent - Radio-Wecker und vieles Mehr

Philips-Radiowecker AJ 7260 Das wäre geschafft. Endlich mal ein Radiowecker, der mehr ist als Radio und Wecker. Der neue Philips-Radiowecker mit seinen 3 Dockingstationen ist wirklich super. Beim Aufstellen des Gerätes und andocken meines I-Phone erlebte ich die erste Überraschung. Das Gerät erkannte Datum und Uhrzeit automatisch. Extrem positiv ist ebenfalls die Tatsache, dass sich sowohl I-Pod, I-Pad und I-Phone an den zwei vorhandenen Dockingstationen laden und anschließen lassen. Somit hört die Sucherei nach den passenden Ladekabeln und freien Stecksoden auf. Wer noch weitere Geräte z.B. mit USB-Anschluss verwenden möchte, hat diese Möglichkeit an der Geräterückseite. Positiv hat mich auch der gute Klang überrascht. Es lassen sich 20 Sender sehr einfach suchen und programmieren. Die Verarbeitung ist tadellos. Das Gerät ist aus schwarzem Kunststoff welcher hochwertig wirkt. Die Oberseite des Gerätes ist mit einem lederartigen Bezug versehen, welcher dem Gerät eine edle Optik gibt. Auf der Frontseite befindet sich das sehr gut ablesbare und mit Dimmer-Funktion ausgestatte Anzeigendisplay (Uhrzeit, Datum, Sender, etc.). Ein toller Radiowecker, welcher die vorhanden Smartphone-Geräte und MP3-Player wunderbar in Einklang bringt und den wir nicht mehr missen möchten.

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03/10/2013

Deutschland

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Top Design, toller Sound

Seit ich im Besitz des Radioweckers AJ7260 bin möchte ich nicht mehr auf ihn verzichen. Endlich kann ich alle meine Geräte Iphon's ;Ipad's über eine Ladestation aufladen. Der Radiowecker AJ7260 ist gleich mit 2 unterschiedlichen Dockingstations ausgestattet und somit mit allen gängigen Iphone und Ipad's kompatibel. Der zusätzlich eingebaute USB Anschluss auf der Rückseite ermöglicht es sogar zsätzlich ein drittes Gerät aufzuladen. Das Design ist wie bei Philips üblich schlicht und schick. Die Einrichtung der Radiosender ist durch den automatischen sendersuchlauf sehr komfortabel. Auch die Uhrzeit synchronisiert sich automatisch mit dem eingedockten Iphone. Besonders hat mich die Leistung der Lautsprecher beindruckt. Kaum zu glauben das ein so klarer, satter Sound aus den kleinen 8W Lautsprechern kommt. Fazit: Ein schicker multifunktionaler Radiowecker und ein muss für alle Iphone ;ipad besitzer.

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Deze review is gemaakt voor AJ7260D Radiowecker mit dualem Dock für dreifaches Aufladen

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