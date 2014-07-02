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Niet meer leverbaar
Word wakker met heerlijke muziek
Begin de dag goed met dit dockingsysteem van Philips. Het systeem beschikt over Bass Reflex-luidsprekers voor een diep en krachtig basgeluid, een uitgangsvermogen van 20 W RMS en een dock dat geschikt is voor elke iPod of iPhone met Lightning-aansluiting. De gratis Philips-app zorgt er bovendien voor dat u prettig wakker wordt en radio kunt luisteren.
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
20 W, back-up voor tijd en alarm
Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
cisco75
02/07/2014
Italia
Prodotto veramente ottimo
Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Eiger
07/09/2013
Italia
Eccellente
Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ste972
19/08/2013
Italia
Prodotto dalle caratteristiche buone
Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone