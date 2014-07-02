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Niet meer leverbaar

Docking station voor iPod/iPhone

AJ7245D/12

4.7

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Word wakker met heerlijke muziek

Begin de dag goed met dit dockingsysteem van Philips. Het systeem beschikt over Bass Reflex-luidsprekers voor een diep en krachtig basgeluid, een uitgangsvermogen van 20 W RMS en een dock dat geschikt is voor elke iPod of iPhone met Lightning-aansluiting. De gratis Philips-app zorgt er bovendien voor dat u prettig wakker wordt en radio kunt luisteren.

Bekijk alle voordelen

met dit iPod/iPhone-docking station

Word wakker met heerlijke muziek

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • FM, tweevoudig alarm

  • 20 W, back-up voor tijd en alarm

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

02/07/2014

Italia

Italia

Prodotto veramente ottimo

Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

07/09/2013

Italia

Italia

Eccellente

Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.

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Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

19/08/2013

Italia

Italia

Prodotto dalle caratteristiche buone

Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

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