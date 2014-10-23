Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AJ7045D/12
Wakker worden met geweldig geluid uit uw iPod/iPhone
Begin elke dag goed met uw favoriete muziek van uw iPod of iPhone met de Lightning-aansluiting. Dit Philips-docking station met geïntegreerde Bass Reflex-luidsprekers produceert een rijke, diepe bas en krachtig geluid.
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
20W
Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.
Vanaf nu kunt u met de Philips alles-in-één afstandsbediening zowel op uw Philips-muzieksysteem als op uw iPod/iPhone eenvoudig met één druk op de knop door honderden nummers navigeren. Dankzij weergaven van de gegevens per afspeellijst, album, artiest, genre of nummer kunt u snel en eenvoudig door honderden bestanden navigeren. Het apparaat kan met één hand worden bediend en zorgt voor een bijzondere gebruikservaring.
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.
2.5
van 5
2
Reviews & awards
chris307mar
23/10/2014
Italia
Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.
Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
oxo90
25/12/2013
France
Un rien qui gâche l'excellence
Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.
Deze review is gemaakt voor AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone
Deze review is gemaakt voor AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone