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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ4300B/12

2.7

| (9) Reviews & awards

Begin uw dag op uw eigen manier!

Word op het juiste tijdstip wakker met een tweevoudig alarm voor u en uw partner, met FM-voorkeurzenders zodat u beide wakker wordt met uw favoriete radioprogramma's of gewoon een zoemer. Via de meegeleverde USB-poort kunt u vrijwel elk mobiel apparaat opladen.

Bekijk alle voordelen

Begin uw dag op uw eigen manier!

  • Digitale FM-tuner

  • Tweevoudig alarm

  • Back-up voor tijd en alarm

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Alarmherhaling met snoozetijd

Alarmherhaling met snoozetijd

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

9

Reviews & awards

2

13/03/2016

France

France

Geverifieerde koper

APPAREIL AU LOOK SYMPA

utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

13/03/2016

France

France

Geverifieerde koper

APPAREIL AU LOOK SYMPA

utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

19/02/2016

France

France

Bon Produit

Bon design appareil simple à utiliser seul bémol la radio démarre avec un volume 2 qui est un peu fort lors du réveil. 20 stations mémorisables 2 alarmes semaine weekend

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

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