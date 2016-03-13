Geachte Ontevresen, Hartelijk dank voor uw beoordeling. Wij stellen uw mening op prijs. Omdat u moeite lijkt te hebben met het instellen van het alarm zullen wij een korte uitleg toevoegen aan ons antwoord. Uw wekkerradio is voorzien van twee alarmen. Zo kunt op op een enkele dag twee maal gewekt worden, wat handig is als u niet makkelijk wakker wordt of als u met een partner slaapt. 1) Beide alarmen hebben een eigen knop. Die zien eruit als een ouderwetse klokwekker met een 1 of een 2 erin. Om bijvoorbeeld alarm 1 in te stellen drukt u twee seconden op de knop voor alarm 1. De tijd zal gaan knipperen, alsmede het icoontje voor alarm 1 op het scherm. 2) Druk op de + of – van de knop TUNING/HR om het uur in te stellen. 3) Druk van op de + of - van de knop PRESET/MIN om de minuten in te stellen. 4) Druk nogmaals op de alarm 1 knop om de wektijd te bevestigen. [buz] of de laatst beluisterde frequentie gaat dan knipperen. 5) Druk op de + of – van de knop TUNING/HR of PRESET/MIN om te kiezen tussen zoemer [buz] of radio (de laatstbeluisterde frequentie word getoond). 6) Druk weer op de alarm 1 knop. Als u alarm 2 wilt instellen doet u het bovenstaande opnieuw, maar drukt op de alarm 2 knop in plaats van de alarm 1 knop. Komt u er alsnog niet uit, neem dan contact met ons op. Zo kunnen we alles nogmaals rustig uitleggen. Bel, mail, chat, tweet of facebook dan met onze klantenservice. Gaat u naar http://philips.to/1JPX4fL en kies voor het tweede hoofdstuk: Home Cinema & Audio. Met vriendelijke groet, Philips Webcare