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Niet meer leverbaar
AJ4300B/12
Begin uw dag op uw eigen manier!
Word op het juiste tijdstip wakker met een tweevoudig alarm voor u en uw partner, met FM-voorkeurzenders zodat u beide wakker wordt met uw favoriete radioprogramma's of gewoon een zoemer. Via de meegeleverde USB-poort kunt u vrijwel elk mobiel apparaat opladen.
Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.
Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.
2.7
van 5
9
Reviews & awards
papy333
13/03/2016
France
Geverifieerde koper
APPAREIL AU LOOK SYMPA
utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
papybruno
13/03/2016
France
Geverifieerde koper
APPAREIL AU LOOK SYMPA
utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
sampat
19/02/2016
France
Bon Produit
Bon design appareil simple à utiliser seul bémol la radio démarre avec un volume 2 qui est un peu fort lors du réveil. 20 stations mémorisables 2 alarmes semaine weekend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil