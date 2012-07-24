ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Klokradio met digitale tuner

AJ4200/12

3.1

| (7) Reviews & awards

Uw mobieltje opladen terwijl u slaapt

Deze Philips-klokradio wekt u niet alleen met uw favoriete radiostation, maar laadt ook uw mobiele telefoon op terwijl u slaapt. Met dubbel alarm voor werkdagen en het weekend en een groot, eenvoudig af te lezen LCD-scherm.

Bekijk alle voordelen

Uw mobieltje opladen terwijl u slaapt

  • Mobiele telefoon/USB-apparaat opladen

Geïntegreerde opbergruimte: nooit meer zoeken naar aansluitpluggen

Geïntegreerde opbergruimte: nooit meer zoeken naar aansluitpluggen

De geïntegreerde opbergruimte voor de aansluitpluggen van uw oplader zorgt ervoor dat de pluggen veilig en netjes worden opgeborgen. De oplader wordt geleverd met grote en kleine pluggen voor verschillende modellen mobiele telefoons en een aansluiting voor mini-USB-apparaten.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Weergave van datum en dag

Weergave van datum en dag

Op het LCD-scherm ziet u in een oogopslag wat de datum en de dag van de week is.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.1

van 5

7

Reviews & awards

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4200 Digital tuning clock radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4200 Digital tuning clock radio

24/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Datum gebruik 2019-08-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Datum gebruik 2019-08-23

09/10/2011

Nederland

Nederland

Strakke wekkerradio met dual time wekker

Strak design met zwart/wit display Instellingen redelijk intuitief Voorkeuze toets voor zenders Oplaadmogelijkheid GSM Radio blijft na wekken slechts 30 minuten aan, niet instelbaar Redelijke tot matige ontvangst

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen