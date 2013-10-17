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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ4000B/12

3

| (1) Beoordeling

Uw mobieltje opladen terwijl u slaapt

Begin uw dag volledig opgeladen met deze klokradio. Uw mobiele telefoon en USB-apparaat worden 's nachts tegelijkertijd opgeladen, zodat de apparaten 's ochtends altijd gebruiksklaar zijn. Voor het alarm kunt u kiezen uit de radio of een zoemer, terwijl u twee verschillende wektijden kunt instellen.

Bekijk alle voordelen

met ingebouwde micro USB-kabel

Uw mobieltje opladen terwijl u slaapt

  • Dubbele USB-aansluiting voor opladen

  • Analoge FM-tuner

  • Tweevoudig alarm

  • Back-up voor tijd en alarm

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Alarmherhaling met snoozetijd

Alarmherhaling met snoozetijd

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
2
1

17/10/2013

France

France

Fonctionnellement bien mais plastique de mauvaise qualité

Comme il s'agissait d'un cadeau, je souhaitais acheter un produit de qualité. Mon radio réveil Philips vieux de 15 ans étant toujours en pleine forme, je me suis orienté naturellement vers Philips. Je recherchais un radio réveil simple, fonctionnel et avec un simple tuner analogique (les modèles Philips avec tuner numérique ont une ergonomie qui me déplaît). Sur cet aspect, pas grand chose à redire. Le choix d'un bloc secteur avec le cordon inamovible (soudé) est étrange, d'autant qu'il y avait largement la place de caser le transfo dans le corps du radio réveil. Mais là où le bat blesse vraiment, c'est la qualité de fabrication : - Le plastique est de mauvaise qualité, très cheap, assez mince. Plus rien à voir avec mon Philips Aj3290. - Les 3 boutons du bas sont mal ajustés et ne sont pas clipsés (on peut les soulever très facilement avec l'ongle faisant entrevoir le circuit imprimé). - Les boutons latéraux à 2/3 positions sont d'une qualité exécrable indigne d'une marque comme Philips. Ils sont très désagréables à manoeuvrer, les crans ne sont pas francs et la position du milieu est difficile à trouver. Franchement très déçu par ce que devient Philips.

Deze review is gemaakt voor AJ4000B Radio-réveil

Deze review is gemaakt voor AJ4000B Radio-réveil

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