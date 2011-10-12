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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ3540/12

3.5

| (28) Reviews & awards

Wekkerradio met groot scherm

Een praktische wekkerradio met zeer groot goed leesbaar scherm en met twee onafhankelijke wekalarms - één voor u en één voor uw partner. Word wakker met de radio of met de zoemer om op tijd aan de dag te beginnen.

Bekijk alle voordelen

Wekkerradio met groot scherm

  • Groot scherm

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW (AM)-stereotuner

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

28

Reviews & awards

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product voldoet volledig aan onze eisen!

De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio

10/10/2011

Nederland

Nederland

dit product doet wat het moet doen

deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio

09/10/2011

Nederland

Nederland

functioneel apparaat

Een zeer handige en goed afleesbare wekkerradio.Zeer makkelijk instelbaar . Een fijn apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio

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