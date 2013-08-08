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Niet meer leverbaar

Klokradio voor iPod/iPhone

AJ3275D/12

2.8

| (5) Reviews & awards

Wakker worden met geweldig geluid uit uw iPod/iPhone

Begin de dag goed met uw favoriete muziek op uw iPod/iPhone. Op deze compacte klok kunt u muziek op iPod/iPhone-modellen met Lightning-aansluiting afspelen en de speler opladen, zelfs zonder het hoesje te verwijderen. U kunt zich natuurlijk ook laten wekken door de radio of de zoemer.

Bekijk alle voordelen

Wakker worden met geweldig geluid uit uw iPod/iPhone

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • FM, tweevoudig alarm

  • 2W

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

5

Reviews & awards

2

08/08/2013

France

France

Excellent produit !

Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

06/04/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync

Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

29/08/2015

Nederland

Nederland

leuke wekker maar slecht geluid

Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!

Deze review is gemaakt voor AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Deze review is gemaakt voor AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

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