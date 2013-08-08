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Niet meer leverbaar
AJ3275D/12
Wakker worden met geweldig geluid uit uw iPod/iPhone
Begin de dag goed met uw favoriete muziek op uw iPod/iPhone. Op deze compacte klok kunt u muziek op iPod/iPhone-modellen met Lightning-aansluiting afspelen en de speler opladen, zelfs zonder het hoesje te verwijderen. U kunt zich natuurlijk ook laten wekken door de radio of de zoemer.
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
2W
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
2.8
van 5
5
Reviews & awards
Delphine25
08/08/2013
France
Excellent produit !
Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Bennie69
06/04/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync
Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
luke70
29/08/2015
Nederland
leuke wekker maar slecht geluid
Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!
Deze review is gemaakt voor AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Deze review is gemaakt voor AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone