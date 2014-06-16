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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ3112/12

3.6

| (26) Reviews & awards

Begin uw dag op uw eigen manier!

Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde AM/FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer gewekt wilt worden.

Bekijk alle voordelen

Wekken door radio of zoemer

Begin uw dag op uw eigen manier!

  • Compact ontwerp

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Groot scherm voor duidelijke weergave

Dankzij het grote scherm is de inhoud van het scherm zeer goed leesbaar. Vanaf nu kunt u de tijd en het alarm gemakkelijk lezen, zelfs van een afstand. Dit apparaat is ideaal voor oudere personen of visueel gehandicapten.

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

26

Reviews & awards

16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio

23/06/2013

Nederland

Nederland

goed product

makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio

23/06/2013

Nederland

Nederland

goed product

makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio

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